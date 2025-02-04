Суд признал законным решение о банкротстве Блиновской
4 февраля 202510:55
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в отмене решения о признании банкротом блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.
«Оставить решение первой инстанции о признании... несостоятельной (банкротом) без изменения», — постановил суд.
Елену Блиновскую в ноябре признали банкротом и открыли процедуру реализации ее имущества. Позже блогер подала апелляционную жалобу на это решение. Сейчас «королева марафонов» находится под арестом по делу о неуплате налогов и легализации денег, она останется под стражей до 2 мая, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru