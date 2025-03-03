Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Блогера Елену Блиновскую признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Блиновская попросила отсрочить ей наказание из-за детей

Савеловский суд столицы назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом женщину освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.

Также Блиновской оштрафовали на миллион рублей. После освобождения ей будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырёх лет.

Кроме того, с блогера взыскали 587 миллионов рублей по гражданскому иску. Её имущество, в том числе земельный участок в Подмосковье, было взыскано в пользу государства.

Ранее прокурор потребовал приговорить Блиновскую к лишению свободы сроком на шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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