Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Савеловский суд столицы назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом женщину освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.

Также Блиновской оштрафовали на миллион рублей. После освобождения ей будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырёх лет.

Кроме того, с блогера взыскали 587 миллионов рублей по гражданскому иску. Её имущество, в том числе земельный участок в Подмосковье, было взыскано в пользу государства.

Ранее прокурор потребовал приговорить Блиновскую к лишению свободы сроком на шесть лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

