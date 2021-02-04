«Не доказано!» Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» поставили под сомнение

Центр «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования своей вакцины «Эпиваккорона» против коронавируса среди пожилых людей. Результаты оказались положительными, сообщили представители центра, добавив, что, по их расчетам, иммунитет от прививки будет сохраняться в течение года. В число добровольцев вошли люди старше 60 лет, нежелательных реакций на введение вакцины не обнаружено.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН рассказала, что доверять эффективности препарата без проведенных в заявленном объеме исследований преждевременно.

«Для того, чтобы утверждать, что иммунитет будет сохраняться год, нужно это продемонстрировать в клинических исследованиях. Ни одного исследования такого периода не проходило, насколько известно. Это можно доказать только экспериментом. Если препарат не показал нежелательных реакций, это, конечно, хорошо. Но не исследуя в течение года вакцину, говорить о том, что эффект сохраняется год, невозможно», - рассказала она.