«Не доказано!» Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» поставили под сомнение
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что сроки действия вакцин от коронавируса пока исключительно теоретические.
Центр «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования своей вакцины «Эпиваккорона» против коронавируса среди пожилых людей. Результаты оказались положительными, сообщили представители центра, добавив, что, по их расчетам, иммунитет от прививки будет сохраняться в течение года. В число добровольцев вошли люди старше 60 лет, нежелательных реакций на введение вакцины не обнаружено.
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН рассказала, что доверять эффективности препарата без проведенных в заявленном объеме исследований преждевременно.
«Для того, чтобы утверждать, что иммунитет будет сохраняться год, нужно это продемонстрировать в клинических исследованиях. Ни одного исследования такого периода не проходило, насколько известно. Это можно доказать только экспериментом. Если препарат не показал нежелательных реакций, это, конечно, хорошо. Но не исследуя в течение года вакцину, говорить о том, что эффект сохраняется год, невозможно», - рассказала она.
Собеседница НСН отметила, что производители вакцин могут заявлять только даты по благоприятному воздействию на иммунитет человека лишь в теории.
«Третье исследование «Вектора» было начато в ноябре 2020 года, оно должно идти до мая 2021 года. В нем участвует 180 пациентов. Насколько мы можем доверять такому объему исследований? В отношении безопасности мы можем быть уверены, в отношении эффективности есть сомнения, потому что выборка очень небольшая. Каждый производитель может заявлять свои даты сохранения иммунитета. Но пока не будет подтверждено это в эксперименте, все выкладки и обещания по длительности, чисто теоретические», - добавила она.
Завидова уточнила, что в случае, если исследуется новый препарат или вакцина, то в первой фазе смотрится его безопасность, во второй подбирается дозировка, а в третьей доказывается непосредственно эффективность. Тогда набирается максимальное количество испытуемых, цель последней фазы – доказать, что препарат работает. Чтобы расширять показания для определенных категорий пациентов, исследования делаются для разных возрастов, отметила эксперт.
Ранее ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал в эфире НСН, что существенный эффект от вакцинации будет заметен к лету.
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