Центр «Вектор» завершил исследование «Эпиваккороны» на пожилых

Центр «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования своей вакцины «Эпиваккорона» против коронавируса среди пожилых людей. Результаты оказались положительными, сообщил представитель центра.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя генерального директора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

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Она отметила, что в число добровольцев вошли люди старше 60 лет.

«Мы получили положительные результаты», - цитирует ТАСС Непомнящих.

По словам представителя центра «Вектор», сильных нежелательных реакций на введение вакцины не обнаружено. В основном добровольцы жаловались на болезненность в месте введения инъекции.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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