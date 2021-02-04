Центр «Вектор» завершил исследование «Эпиваккороны» на пожилых

Она отметила, что в число добровольцев вошли люди старше 60 лет.

«Мы получили положительные результаты», - цитирует ТАСС Непомнящих.

По словам представителя центра «Вектор», сильных нежелательных реакций на введение вакцины не обнаружено. В основном добровольцы жаловались на болезненность в месте введения инъекции.

