Сообразили на троих. Эксперт ВОЗ сравнил российские вакцины

«Вакцина «Спутник V» сделана на основе инактивированного вируса. Там вставлен кусочек от возбудителя COVID-19, на который организм реагирует выработкой антител. Вакцина «Вектора» – это полностью синтетический препарат: информационное сообщение, которое отправляется в организм для выработки иммунной защиты. А вакцина Чумакова – это классическая вакцина, которая сделана из убитого вируса», - объяснил он в эфире «Радио 1».

По словам Демина, вакцина центра Чумакова вышла позднее всего, так как для производства препарата на основе убитого вируса нужно сначала получить живой и соблюсти все меры предосторожности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что клинические испытания вакцины от центра имени Чумакова показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

