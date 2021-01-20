Сообразили на троих. Эксперт ВОЗ сравнил российские вакцины

В России разработано три вакцины от коронавируса. Это «Спутник V», разработанный в центре имени Гамалеи, «ЭпиВак Корона» от новосибирского центра «Вектор» и препарат, созданный в центре имени Чумакова. Профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Демин рассказал, чем отличаются препараты между собой.

Вакцину от COVID-19 Центра им. Чумакова появится в гражданском обороте в марте

«Вакцина «Спутник V» сделана на основе инактивированного вируса. Там вставлен кусочек от возбудителя COVID-19, на который организм реагирует выработкой антител. Вакцина «Вектора» – это полностью синтетический препарат: информационное сообщение, которое отправляется в организм для выработки иммунной защиты. А вакцина Чумакова – это классическая вакцина, которая сделана из убитого вируса», - объяснил он в эфире «Радио 1».

По словам Демина, вакцина центра Чумакова вышла позднее всего, так как для производства препарата на основе убитого вируса нужно сначала получить живой и соблюсти все меры предосторожности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что клинические испытания вакцины от центра имени Чумакова показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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