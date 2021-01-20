Сообразили на троих. Эксперт ВОЗ сравнил российские вакцины
В России разработано три вакцины от коронавируса. Это «Спутник V», разработанный в центре имени Гамалеи, «ЭпиВак Корона» от новосибирского центра «Вектор» и препарат, созданный в центре имени Чумакова. Профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Демин рассказал, чем отличаются препараты между собой.
«Вакцина «Спутник V» сделана на основе инактивированного вируса. Там вставлен кусочек от возбудителя COVID-19, на который организм реагирует выработкой антител. Вакцина «Вектора» – это полностью синтетический препарат: информационное сообщение, которое отправляется в организм для выработки иммунной защиты. А вакцина Чумакова – это классическая вакцина, которая сделана из убитого вируса», - объяснил он в эфире «Радио 1».
По словам Демина, вакцина центра Чумакова вышла позднее всего, так как для производства препарата на основе убитого вируса нужно сначала получить живой и соблюсти все меры предосторожности.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что клинические испытания вакцины от центра имени Чумакова показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru