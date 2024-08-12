«Не для розницы»: В отрасли объяснили дефицит препаратов от рака
Замены иностранным препаратам от онкологических заболеваний в России нет, при этом проблем с поставками также не наблюдается, заверил НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Поставки иностранных препаратов от онкологических заболеваний в первой половине 2024 года незначительно сократились к уровню 2023 года, однако ситуация не так критична, заявил в интервью НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Россияне столкнулись с нехваткой препаратов от рака в аптеках, пишут «Известия». По данным издания дефицит лекарств с действующими веществами рибоциклиб, энзалутамид, олапариб, лорлатиниб, энтректиниб и кабозантиниб зафиксирован, как минимум, в 68 регионах. Однако Беспалов отметил, что подобные лекарства, как правило, не распространяются через аптеки.
«Они и не должны быть массово доступны в рознице, такие лекарства продаются в аптеках в минимальном количестве, речь о десятых долях процента от общего объема потребления. В основном препараты выдаются пациентам бесплатно в рамках льготных программ, либо в условиях лечебно-профилактических учреждений. Если сравнивать с прошлым годом, объемы поставок отдельных лекарств в Россию снизились, но не так критично. Все зависит от наличия остатков в системе здравоохранения. Есть препараты, которыми пациенты обеспечиваются за счет региональных бюджетов, там могут быть сложности с финансированием и организацией закупок. Есть периодичность поставок, полагаю, она будет осуществляться в нормальном режиме и в будущем», - сказал он.
По словам собеседника НСН, на данный момент подобные препараты привозят в Россию из-за рубежа, при этом прямых отечественных аналогов по ряду лекарства пока нет.
«Они защищены патентами, мы можем только закупать их у производителей. По отдельным препаратам есть российские альтернативы, но для большинства продуктов их нет, отечественные разработки вряд ли появятся быстро. Нужно просто добиться нормализации поставок от текущих производителей. Полагаю, это не вопрос глобального регулирования в масштабах всей страны, а, скорее, точечные процессы закупок в отдельных регионах», - резюмировал он.
Ранее директор московского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины от рака с участием добровольцев, имеющих онкологические заболевания, планируются к середине 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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