«Не для розницы»: В отрасли объяснили дефицит препаратов от рака

Россияне столкнулись с нехваткой препаратов от рака в аптеках, пишут «Известия». По данным издания дефицит лекарств с действующими веществами рибоциклиб, энзалутамид, олапариб, лорлатиниб, энтректиниб и кабозантиниб зафиксирован, как минимум, в 68 регионах. Однако Беспалов отметил, что подобные лекарства, как правило, не распространяются через аптеки.

«Они и не должны быть массово доступны в рознице, такие лекарства продаются в аптеках в минимальном количестве, речь о десятых долях процента от общего объема потребления. В основном препараты выдаются пациентам бесплатно в рамках льготных программ, либо в условиях лечебно-профилактических учреждений. Если сравнивать с прошлым годом, объемы поставок отдельных лекарств в Россию снизились, но не так критично. Все зависит от наличия остатков в системе здравоохранения. Есть препараты, которыми пациенты обеспечиваются за счет региональных бюджетов, там могут быть сложности с финансированием и организацией закупок. Есть периодичность поставок, полагаю, она будет осуществляться в нормальном режиме и в будущем», - сказал он.