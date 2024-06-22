В России в 2025 году начнут испытания вакцины от рака на добровольцах

К середине следующего года в России планируют начать исследование вакцины от рака с участием онкобольных, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Сейчас вакцина проходит доклинические испытания, отмечает РИА Новости. Вакцину испытывают на мышах.

Гинцбург отметил, что в случае удачных испытаний вакцина сможет помочь пациентам с немелкоклеточным раком легких, раком поджелудочной железы, несколькими видами рака почек, а также меланомах.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о снижении одногодичной летальности пациентов с онкологическими заболеваниями на 17,5%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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