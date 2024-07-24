Ученые рассказали о новом применении препарата от рака

Научный сотрудник ИНЦ РАН Анна Салова рассказала, что радахлорин – удобный инструмент для измерения уровня внутриклеточной кислотности (pH). Изменение этого параметра может означать физиологические отклонения или дисфункцию живых клеток.

Препарат Радахлорин широко применяется в фотодинамическом лечении онкологических заболеваний. При данном методе молекулы радахлорина накапливаются в тканях опухоли и облучаются светом. Это приводит к их гибели.

Ранее руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе заявил НСН, что излучение от микроволновых печей не вызывает рак.



