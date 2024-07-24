Ученые рассказали о новом применении препарата от рака
Клинически одобренный препарат для лечения опухоли радахлорин возможно использовать в качестве биосенсора для диагностики дисфункции клеток, заявили исследователи из Института цитологии (ИНЦ) РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН. Слова сотрудников ИНЦ РАН приводит «Газета.Ru».
Научный сотрудник ИНЦ РАН Анна Салова рассказала, что радахлорин – удобный инструмент для измерения уровня внутриклеточной кислотности (pH). Изменение этого параметра может означать физиологические отклонения или дисфункцию живых клеток.
Препарат Радахлорин широко применяется в фотодинамическом лечении онкологических заболеваний. При данном методе молекулы радахлорина накапливаются в тканях опухоли и облучаются светом. Это приводит к их гибели.
Ранее руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе заявил НСН, что излучение от микроволновых печей не вызывает рак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru