«Склад, ритейл, такси»: Названы сферы, где работает большинство мигрантов

Улучшение взаимодействия иностранных граждан с россиянами должно происходить не через ограничения на работу в сферах, где работников не хватает, а через создание механизмов обучения иностранных работников русскому языку, рассказал НСН эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

