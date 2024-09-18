«Склад, ритейл, такси»: Названы сферы, где работает большинство мигрантов
Порядка 49% работают в сфере складских работ, еще 39% трудятся в ритейле, 38% работают водителями, 33% - в строительстве, заявил НСН Андрей Кладов.
Улучшение взаимодействия иностранных граждан с россиянами должно происходить не через ограничения на работу в сферах, где работников не хватает, а через создание механизмов обучения иностранных работников русскому языку, рассказал НСН эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
Зампред правительства Московской области Наталия Масленкина ранее предложили запретить мигрантам торговать крепким алкоголем, пивом и табаком, а также работать в сферах спорта, культуры и развлечений, здравоохранения, социальных услуг и образования. Кладов отметил, что для работы мигрантов в разных сфера нужен разных уровень знания русского языка.
«Мы уважаем и поддерживаем стремление властей улучшить взаимодействие иностранных граждан с населением РФ в части устранения коммуникативных (языковых) трудностей. Однако, это должно происходить не через ограничения на работу в сферах, где работников не хватает, а через создание механизмов обучения иностранных работников русскому языку, и создания системы квалификационных требований и тестирования по его знанию в зависимости от должности иностранного работника. Например, для работы в торговле иностранный работник должен знать русский язык на 90 баллов из 100. А для работы на складе - достаточно, например, 30 баллов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, больше всего мигрантов работает в сфере складов.
«Говоря о процентном соотношении интереса мигрантов к той или иной сфере, то можно отметить складскую работу (49%) и ритейл (39%). Еще 38% опрошенных мигрантов заявили об интересе к профессии водителей, 33% рассказали о заинтересованности в строительстве. В гостинично-ресторанном бизнесе трудятся 19% мигрантов, в клининге - 13%, работают курьерами 13%. Данные цифры могут дать примерное понимание о процентном соотношении рабочих мест, занимаемых мигрантами в каждой из отраслей», - отметил эксперт.
Ранее Кладов заявил НСН, что в июне 2024 года был зафиксирован рост зарплат трудовых мигрантов на 23%.
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