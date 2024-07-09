«Как у айтишников!»: Зарплаты трудовых мигрантов в России выросли на 23%

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо привлекать мигрантов для устранения дефицита кадров. По его словам, предприниматели в России в ближайшие годы столкнутся с нехваткой кадров. Кладов отметил, что зарплаты мигрантов в России растут.



«В декабре 2023 года максимальная зарплата курьеров-мигрантов достигала 120 тысяч рублей. Рост зарплат связан с возрастающей гонкой зарплат в сферах, страдающим кадровым голодом. Трудовые мигранты на курьерских должностях стали зарабатывать наравне с IT-специалистами на начальных и средних позициях - около 155 тысяч рублей в месяц, при этом кадровый голод обострен и в службах доставки, и в IT-отрасли. Сегодня на нашей платформе зарегистрировано более двух миллионов трудовых мигрантов, а совокупный объем предложений от работодателя существенно ниже. Можно предположить, что работодатели недостаточно активно ищут себе линейный персонал, а также не всегда знают, как его удержать», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор ФССП (Федеральной службы судебных приставов) Дмитрий Аристов заявил, что в России кратно увеличилось число выдворяемых из страны мигрантов, напоминает «Радиоточка НСН».

