Специалист по кадрам сообщил, что экономике РФ нужно до 1,1 млн мигрантов в год

«Уже сейчас в Калининграде не хватает поваров, на Алтае — фрезеровщиков, токарей, работников торговли, в Томской области — сотрудников обрабатывающей промышленности», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Борисовой, на фоне демографического кризиса к 2030 году этот показатель может увеличиться до двух миллионов иностранных сотрудников.

Ранее Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что уровень безработицы в России сейчас составляет 2,4%. При этом руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян сообщил «Радиоточке НСН», что безработица в стране должна быть на уровне 5-7%, чтобы было достаточное количество трудовых ресурсов.

