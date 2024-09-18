Специалист по кадрам сообщил, что экономике РФ нужно до 1,1 млн мигрантов в год
Российской экономике ежегодно необходимо привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов, заявила руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова.
«Уже сейчас в Калининграде не хватает поваров, на Алтае — фрезеровщиков, токарей, работников торговли, в Томской области — сотрудников обрабатывающей промышленности», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Борисовой, на фоне демографического кризиса к 2030 году этот показатель может увеличиться до двух миллионов иностранных сотрудников.
Ранее Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что уровень безработицы в России сейчас составляет 2,4%. При этом руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян сообщил «Радиоточке НСН», что безработица в стране должна быть на уровне 5-7%, чтобы было достаточное количество трудовых ресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru