Техноблогер дал советы россиянам, как привыкнуть к жизни без интернета
Если у вас дома находится стационарный телефон, то вы победитель по жизни, заявил НСН Илья Корнейчук.
Чтобы не остаться без навигации или связи достаточно скачать офлайн-карты в свой мобильный телефон. Но настоящие «победители по жизни» — это владельцы стационарных моделей, рассказал ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук в беседе с НСН.
В Москве значительно выросли продажи бытовых радиостанций (раций) и пейджеров. Рост составил 27% и 73% соответственно. Об этом сообщил портал Hi-Tech Mail с ссылкой на пресс-службу Wildberries. Корнейчук, в свою очередь, дал полезные советы, как москвичам оставаться на связи даже без интернета.
«У меня есть подозрение, что это не тот же девайс из 90-х, а такой же телефон, который может только отправлять и принимать сообщения. Под них держится отдельная инфраструктура, но мне про это ничего неизвестно. Что касается раций, то они легально продаются. Есть вопросы только к мощным установкам с антеннами, на которые нужны специальные разрешения. Но лучше всего поможет оставаться на связи обычный смартфон — достаточно в него забить контакты всех важных людей и экстренных служб. В него можно загрузить офлайн-карты, чтобы всегда знать, где ты находишься и пользоваться навигацией. На всякий случай стоит носить с собой наличные, если не будут работать терминалы в магазинах. А если у вас дома находится стационарный телефон, то вы победитель по жизни — сможете позвонить кому угодно и когда угодно, так как их соединение не блокируется», — рассказал он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко назвал в пресс-центре НСН главную проблему в регулировании интернета в России.
