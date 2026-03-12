Чтобы не остаться без навигации или связи достаточно скачать офлайн-карты в свой мобильный телефон. Но настоящие «победители по жизни» — это владельцы стационарных моделей, рассказал ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук в беседе с НСН.

В Москве значительно выросли продажи бытовых радиостанций (раций) и пейджеров. Рост составил 27% и 73% соответственно. Об этом сообщил портал Hi-Tech Mail с ссылкой на пресс-службу Wildberries. Корнейчук, в свою очередь, дал полезные советы, как москвичам оставаться на связи даже без интернета.