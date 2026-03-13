Новые собственники планируют модернизировать «Домодедово»

Новые собственники столичного аэропорта «Домодедово» намерены модернизировать авиагавань. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин в интервью для ИС «Вести».

Как отметил глава Минтранса, в аэропорту планируют развивать сервис.

«Поэтому точно, чего стоит ждать — это повышения качества обслуживания пассажиров в "Домодедово"», - заявил Никитин.

Ранее компания «Перспектива» - дочерняя структура аэропорта «Шереметьево» - заключила договор на приобретение «Домодедово» за 66,1 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
