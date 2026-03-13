Новые собственники планируют модернизировать «Домодедово»

Власти Москвы сообщили о возможной установке систем выявления слишком громких машин В Новой Москве 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой и такси В Можайском районе появится новый многофункциональный офисный центр В Госдуме предложили из-за ограничений интернета ставить в городах таксофоны В Мультимедиа Арт Музее открылась биеннале «Искусство будущего» В предстоящие дни температура воздуха в Москве будет бить рекорды тепла