Новые собственники планируют модернизировать «Домодедово»
13 марта 202611:30
Новые собственники столичного аэропорта «Домодедово» намерены модернизировать авиагавань. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин в интервью для ИС «Вести».
Как отметил глава Минтранса, в аэропорту планируют развивать сервис.
«Поэтому точно, чего стоит ждать — это повышения качества обслуживания пассажиров в "Домодедово"», - заявил Никитин.
Ранее компания «Перспектива» - дочерняя структура аэропорта «Шереметьево» - заключила договор на приобретение «Домодедово» за 66,1 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
