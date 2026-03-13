Вместе с тем большинство россиян, не употребляющих алкоголь, признались в том, что в их окружении есть алкоголики.

«Около 61% из тех, кто не употребляет алкоголь, сказали, что в их ближнем окружении — среди родственников, друзей — есть лица, испытывающие алкогольную зависимость», — подытожил он.

Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев заявил, что женская алкогольная зависимость часто развивается менее заметно, чем мужская, из-за сочетания социальных и биологических факторов.

