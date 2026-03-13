В Пензенской области семь человек погибли от отравления газом

Семь человек погибли, отравившись газом в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Как пишут СМИ, трагедия произошла в жилом восьмиквартирном доме в деревне Заречная в Мокшанском районе.

«Семь человек погибли от отравления газом», - отметили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства выехали на место ЧП.

Ранее в поселке Приазовское Запорожской области после пожара в частном жилом доме трое детей погибли от отравления угарным газом, пишет Ura.ru.

