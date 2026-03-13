«На самом деле новость очень резонансная, гром среди ясного неба. Известный, стабильный, популярный у туристов перевозчик, и вот ему показывают желтую карточку, которая может превратиться в красную уже через 3 месяца. По российским меркам Azur Air – средняя компания, но очень важная в определенном сегменте перевозок, потому что у нее флот широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Таких компаний у нас мало в стране, и таких самолетов мало. Azur Air играет важную роль на дальнемагистральных популярных туристических маршрутах. Это Юго-Восточная Азия, до недавнего времени – Куба», — сказал Гусаров.

Ситуация неприятная и для туриндустрии, добавил он: все рассчитывают полётные программы до конца сезона, а теперь не ясно, что будет после 8 июня. В итоге туристов пересадят на борты иностранных авиакомпаний.

«Все, что связано с возвратом туристов после 8 июня, перестанет продаваться, и это большой удар по авиакомпании, поскольку перевозчики живут за счет продаж на будущие периоды. То есть Azur Air уже в ближайшее время останется без выручки. Даже если им разрешат летать после 8 июня, билеты будут уже куплены у других авиакомпаний, в том числе иностранных. Мы из-за этого решения уже сейчас изымаем из оборота на большую часть туристического сезона значительную часть дальнемагистрального флота. Это бьет по туриндустрии, авиаотрасли. Пассажиры достанутся иностранным авиакомпаниям. У нас и так нет поступлений новых широкофюзеляжных самолетов уже четыре года», — считает Гусаров.

Он назвал решение ужасным с точки зрения бизнеса. Критичных нарушений выявлено не было, так что ситуация для Azur Air выглядит поправимой, но из-за падения продаж и выручки перевозчику будет выгоднее передать самолеты другим участникам рынка в аренду с экипажами уже сейчас, добавил эксперт. Если компания не устранит нарушения к 8 июня и лишится сертификатов эксплуатанта, она, скорее всего, так и поступит, а если допуск к полётам всё же будет выдан, Azur Air гарантированно покажет плохие финансовые результаты, заключил главред «Avia.ru».

Ранее Гусаров заявил, что в 2025 году удалось снизить число авиапроисшествий до рекордных значений, в частности, потому, что хорошо себя проявили контрольные ведомства.

