В Новой Москве десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и такси

Маршрутный автобус столкнулся с такси в Новой Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

По словам собеседника агентства, авария произошла по адресу: деревня Десна, СНТ «Тополек».

Предварительно, в результате ДТП пострадали десять человек. Информация об обстоятельствах инцидента уточняется.

Ранее в Московской области столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль, погибли два человека, шестеро пострадали.

