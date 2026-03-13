ФСБ задержала двух россиян по делу о госизмене
Двух россиян задержали за передачу Украине данных о российских военных объектах и местах дислокации войсковых частей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленники через интернет инициативно установили контакт с представителями Главного управления разведки украинского минобороны. Фигуранты по заданию кураторов собирали информацию о военных объектах и войсковых частях в Московской, Тульской, Тверской областях, пишет RT.
Правоохранители возбудили и расследуют уголовные дела о государственной измене. Фигурантам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму в отношении высокопоставленного российского военного.
