Мишустин рассказал о росте числа многодетных семей в России в 2025 году

Количество многодетных семей в России увеличилось почти до 3 млн. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Число многодетных за прошлый год — выросло практически до трех миллионов. В них воспитывается около 9,5 миллионов ребят», — цитирует главу правительства РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что такие семьи должны и далее получать внимание, заботу, помощь в решении насущных вопросов. В частности премьер-министр поручил оперативно внести в законы изменения, позволяющие многодетным получать пособие в случае незначительного превышения доходов.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что число многодетных семей в России с начала 2025 года увеличилось более чем на 8%.

