Юрист: За рекламу в Telegram могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей

Реклама в мессенджере Telegram может быть признана незаконной, так как в России ограничен доступ к сервису, нарушителей могут оштрафовать. Об этом рассказала ведущий эксперт «Актион Право» Виктория Фролова в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила эксперт, Федеральная антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения закона о рекламе в рекламных постах в Telegram-канале, которые были размещены в январе и феврале. Фролова в связи с этим предупредила о рисках для бизнеса, так как к ответственности могут привлечь и владельца канала, и рекламодателя.

«По КоАП штрафы за нарушение рекламного законодательства могут достигать 2,5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и 500 тыс. рублей для юрлиц. Эти суммы применяются... по каждому отдельному рекламному посту», — рассказала юрист.

Также Фролова подчеркнула, что бесплатная публикация в Telegram может попасть под действие закона в случае, когда она продвигает товар, услугу либо бренд и обращена к неопределенному кругу.

По словам эксперта, сейчас нет единого открытого списка всех платформ, которые считаются ограниченными в РФ. Бизнесу приходится самостоятельно проверять статус ресурсов и учитывать правоприменительную практику. Юрист указала, что главная сложность - продолжение работы популярных сервисов на фоне ужесточения подхода регулятора к рекламе.

Ранее ФАС заявила, что распространение рекламы недопустимо в том числе на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством.

