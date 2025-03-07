«Не больше 100 мл и после еды»: Диетолог рассказала, как правильно пить кофе
Кофе стоит пить только в первой половине дня и лучше не на голодный желудок, сказала в эфире НСН Анна Белоусова.
Врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН призвала отдавать предпочтение зерновому кофе, выпивать не более 100 миллилитров напитка в день и делать это не на пустой желудок.
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олег Байков ранее заявил, что кофе и острая пища способствуют развитию язвы желудка. По его словам, кофе, как и другие напитки с кофеином (например, энергетики), является мощным стимулятором секреции соляной кислоты в желудке. Это может быть полезно в некоторых ситуациях, например, при гипоацидных состояниях (пониженная кислотность), но для людей с предрасположенностью к язве желудка - это серьезный фактор риска. Белоусова рассказала, как правильно пить кофе.
«Стоит отдавать предпочтение зерновому кофе, а не растворимому, потому что последний – суррогат. К слову, у женщин, увлекающихся, большая вероятность целлюлита, чем у женщин, пьющих кофе из зерен. Что касается кофе на голодный желудок, то тут все по-разному. Если люди не страдают гастритом или язвенной болезнью, то они могут начинать свой день с чашки кофе. Однако если же желудок несколько скомпрометирован, то кофе лучше пить, конечно, после еды», - сказала собеседница НСН.
Она предупредила о том, что кофеин тормозит усвоение кальция в организме человека, что может быть опасным для людей, подверженных риску остеопороза.
«Не стоит забывать, что кофе пьется только в первой половине дня, так как это тонизирующий напиток. Кроме того, кофеин тормозит усвоение кальция. В этой связи женщинам бальзаковского возраста, которые входят в период менопаузы и оказываются подвержены риску остеопороза, очень важно иметь нормальное усвоение кальция. Если женщина ест богатые кальцием продукты (творог, сыр и так далее) и запивает их кофе, то усвоение кальция серьезно снижается», - отметила Белоусова.
По ее словам, в день здоровому человеку можно выпивать не более 100 миллилитров кофе.
«Исследование говорит о том, что здоровому человеку можно употреблять в день две-четыре чашки кофе в день – не более 100 миллилитров чистого зернового кофе. Если человек чувствует после кофе учащение пульса, подъем артериального давления, то это значит, что у человека кофечувствительная сердечно-сосудистая система. В таких случаях нужно либо отказаться от кофе вовсе, либо заменить его декофеинизированный кофе или цикорием, которые таких неприятностей не дают», - заключила эксперт.
Ранее Белоусова в эфире НСН опровергла связь кофеина с язвой желудка.
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