Диетолог Русакова посоветовала заменить кофе чаем, цикорием и матчей
Цены на кофе продолжают расти, и к концу 2025 года напиток может подорожать еще сильнее. На фоне этого врач-диетолог Дарья Русакова рассказала ОТР о возможных альтернативах, которые обладают тонизирующим эффектом.
Специалист отметила, что кофеин содержится не только в кофе, но и в черном и зеленом чае. Для тех, кто не переносит кофе, она рекомендовала травяные чаи и цикорий, который бодрит, но не содержит кофеина. Также хорошей альтернативой может стать матча — разновидность зеленого чая с длительным стимулирующим эффектом.
При этом врач предостерегла от употребления энергетиков, объяснив, что они содержат вредные добавки и избыточное количество сахара. Вместо них можно использовать растительные адаптогены, такие как элеутерококк, женьшень или семена чиа, которые продаются в виде БАД.
Еще один вариант — таурин, аминокислота, которая участвует в регулировании артериального давления и укреплении сосудов. Русакова отметила, что он может применяться в составе пищевых добавок, хотя у некоторых людей возможна индивидуальная непереносимость. Специалист подчеркнула, что для поддержания бодрости важны полноценный сон, сбалансированное питание и здоровый образ жизни, а не только прием отдельных веществ, передает «Радиоточка НСН».
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