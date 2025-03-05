Диетолог Русакова посоветовала заменить кофе чаем, цикорием и матчей

Цены на кофе продолжают расти, и к концу 2025 года напиток может подорожать еще сильнее. На фоне этого врач-диетолог Дарья Русакова рассказала ОТР о возможных альтернативах, которые обладают тонизирующим эффектом.

Специалист отметила, что кофеин содержится не только в кофе, но и в черном и зеленом чае. Для тех, кто не переносит кофе, она рекомендовала травяные чаи и цикорий, который бодрит, но не содержит кофеина. Также хорошей альтернативой может стать матча — разновидность зеленого чая с длительным стимулирующим эффектом.