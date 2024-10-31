«Диабет, давление и зависимость»: Врач предупредил о последствиях приема энергетиков
Любой стимулятор – это палка о двух концах, он вытаскивает энергию из организма и истощает его, отметил в эфире НСН Андрей Кондрахин.
При регулярном употреблении энергетиков у человека развивается зависимость от них, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с НСН. По его словам, частое употребление таких напитков может привести к развитию сахарного диабета, проблемам с сердцем и высокому артериальному давлению.
Ранее сообщалось, что ФАС согласовала с рядом профильных министерств предложение обязать публиковать в рекламе энергетиков предупреждения о вреде их чрезмерного употребления. В рекламе на радио продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в видеоформатах – не менее пяти секунд, в статичной – не менее 10% рекламной площади. В отрасли инициативу в целом поддерживают, но призывают не допустить «демонизации» категории энергетических напитков. Кондрахин напомнил о вреде регулярного употребления энергетиков.
«Человек фактически подсаживается на стимуляторы, у него развивается привыкание, он принимает все больше и больше. Это приводит к тому, что мы начинаем забирать адаптационные резервы организма. Организм начинает изнашиваться. И это незаметно, потому что человек находится под постоянной стимуляцией. Начнется с того, что будет повышаться давление, появятся головные боли, потому что синдром хронической усталости начнет развиваться просто катастрофически. Это рано или поздно приведет и к сахарному диабету, и к высокому артериальному давлению. Плюс ко всему проблемы с сердцем. Это может даже спровоцировать нарушение ритма сердца, боли в сердце, потому что фактически мы не даем сердцу работать нормально, мы его постоянно стимулируем. Любой стимулятор – это палка о двух концах, он вытаскивает энергию из организма», – сказал Кондрахин.
Врач отметил, что кофеин, содержащийся в энергетиках, фактически заставляет сердце работать более эффективно без надобности в этом.
«Энергетики – это не энергетики, а истощители, потому что они не дают энергии на самом деле. Кофеин используют в медицине для повышения артериального давления, для улучшения состояния организма. Кофеин, который входит в энергетики, является стимулятором работы центральной системы и сердца. Он фактически заставляет сердце работать более эффективно, но спрашивается, а зачем? Мы можем просто его дополнительно ускорить для того, чтобы получить более активный тонус. Мы берем систему, запускаем ее еще сильнее для чего-то непонятного. Но самое интересное, что люди, принимающие энергетики – это люди, которые ведут не совсем здоровый образ жизни. Как правило, они игнорируют такие понятия как труд и отдых. То есть, люди находятся в состоянии постоянной перегрузки», – указал собеседник НСН.
Кондрахин также объяснил, что содержание углеводов в одной банке энергетика вдвое больше, чем в чашке кофе.
«Глюкоза нужна для того, чтобы вся эта система заработала, потому что просто включить систему неправильно, ее надо еще подпитать. Дается примерно вдвое больше углеводов в одной банке, чем в чашке чая или кофе. Это примерно до 8-12 ложек. Дальше – туда входят витамины группы В. Они являются, с одной стороны, защитниками, но с другой стороны они запускают метаболизм. Вся система направлена на то, чтобы максимально из организма выдавить эффективность. Если бы мы это выпили и получили какой-то волшебный пинок, это одна история... Но здесь этого нет», – добавил Кондрахин.
В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Регулирование продаж энергетиков будет сходно с контролем продажи алкоголя: продавец будет обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если в отношении возраста покупателя есть сомнения и позволяющий установить его документ не представлен. Также допускается введение ограничений по времени и местам продажи таких напитков, в том числе на массовых мероприятиях, передает «Радиоточка НСН».
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