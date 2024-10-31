«Диабет, давление и зависимость»: Врач предупредил о последствиях приема энергетиков

При регулярном употреблении энергетиков у человека развивается зависимость от них, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с НСН. По его словам, частое употребление таких напитков может привести к развитию сахарного диабета, проблемам с сердцем и высокому артериальному давлению.

Ранее сообщалось, что ФАС согласовала с рядом профильных министерств предложение обязать публиковать в рекламе энергетиков предупреждения о вреде их чрезмерного употребления. В рекламе на радио продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в видеоформатах – не менее пяти секунд, в статичной – не менее 10% рекламной площади. В отрасли инициативу в целом поддерживают, но призывают не допустить «демонизации» категории энергетических напитков. Кондрахин напомнил о вреде регулярного употребления энергетиков.