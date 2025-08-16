Путин выступил с заявлением по итогам переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее лидеры РФ и США провели переговоры в Анкоридже, они продолжались несколько часов.

Глава российского государства отметил, что встреча прошла в конструктивной атмосфере. По словам Путина, Россия видит желание администрации Дональда Трампа содействовать разрешению конфликта на Украине, и сама Москва искренне заинтересована в том, чтобы положить конец этому кризису. Президент РФ отметил заинтересованность страны в долгосрочном урегулировании ситуации. При этом Москва рассчитывает, что Киев не станет препятствовать намечающемуся прогрессу в этой части. Путин заявил, что российская сторона согласна с необходимостью обеспечить безопасность Украины и готова над этим работать. По словам политика, возможность дойти до завершения украинского конфликта есть.

Кроме того, президент отметил, что отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. По словам Путина, сторонам важно вернуться к сотрудничеству, у них много интересных направлений для совместной работы. Политик указал, что его беседа с Трампом прошла в доверительном тоне, и поблагодарил коллегу за это.

Ранее политолог и американист Дмитрий Дробницкий заявил, что встреча с Владимиром Путиным воспринимается Дональдом Трампом как способ выйти из политического тупика.

