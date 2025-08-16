Трамп заявил, что согласовал с Путиным многие пункты по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут огромный прогресс. Об этом политик рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой.
Ранее на Аляске завершилась встреча глав двух государств. Она проходила на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
По словам американского президента, саммит был очень продуктивным. Трамп и Путин смогли согласовать многие пункты, касающиеся украинского конфликта. Тем не менее, договоренностей по ряду из них еще нет, стороны не достигли согласия по некоему «самому важному пункту», но имеют хорошие шансы договориться.
Лидер США сообщил, что намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и коллегам по НАТО, чтобы проинформировать о содержании переговоров с Путиным. Трампа также отметил, что надеется на проведение дальнейших продуктивных встреч между США и Россией.
