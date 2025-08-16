Число погибших после ЧП под Рязанью выросло до девяти

Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до девяти. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, из-под завалов извлекли тела четырех погибших. Кроме того, был спасен еще один человек.

«По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них 9 погибло», - сказали в ведомстве.

Специалисты продолжают работу на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание, погибли пять человек.

