Число погибших после ЧП под Рязанью выросло до девяти
16 августа 202501:55
Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до девяти. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, из-под завалов извлекли тела четырех погибших. Кроме того, был спасен еще один человек.
«По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них 9 погибло», - сказали в ведомстве.
Специалисты продолжают работу на месте ЧП.
Ранее сообщалось, что на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание, погибли пять человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин выступил с заявлением по итогам переговоров с Трампом
- Число погибших после ЧП под Рязанью выросло до девяти
- Россиянка Кудерметова прошла в полуфинал турнира WTA в США
- Белый дом анонсировал интервью Трампа каналу Fox News
- Захарова заявила о «помешательстве» западных СМИ из-за Путина на Аляске
- Трамп заявил о намерении создать условия для переговоров Москвы и Киева
- СМИ: В администрации Трампа обсуждают «пряники» для России
- Продажи челябинского бренда выросли после появления Лаврова в свитере «СССР»
- Трамп рассчитывает с помощью встречи с Путиным выйти из политического тупика
- На Аляске началась встреча Путина и Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru