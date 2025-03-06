«Страшилки»: Диетолог опровергла связь кофеина с язвой желудка
Декофеинизированный кофе (без кофеина) гораздо сильнее влияет на выработку соляной кислоты в желудке, заявила НСН Анна Белоусова.
Кофеин не критично повышает секрецию соляной кислоты в желудке, кофе вряд ли приведет к образованию язвы, сказала в эфире НСН врач-диетолог Анна Белоусова.
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олег Байков ранее заявил «Газете.Ru», что кофе и острая пища способствуют развитию язвы желудка. По его словам, кофе, как и другие напитки с кофеином (например, энергетики), является мощным стимулятором секреции соляной кислоты в желудке. Это может быть полезно в некоторых ситуациях, например, при гипоацидных состояниях (пониженная кислотность), но для людей с предрасположенностью к язве желудка — это серьезный фактор риска. Белоусова отметила, что кофе реабилитировали исследованиями.
«В свое время было проведено исследование влияния кофе на организм человека. Это было большое, многолетнее исследование. Оно началось с вопроса влияния кофе на сердечно-сосудистую систему, но в ходе выяснялись и другие моменты. Ученые выяснили, что все страшилки про кофе являются неправдой. Кофе был реабилитирован. Нельзя сказать, чтобы кофеин критично повышал секрецию соляной кислоты. Однако людям при обострениях язвенной болезни или гастрита не разрешают пить крепкий кофе. Также есть важный момент связанный с кофе без кофеина (декаф). Вот такой кофе гораздо сильнее влияет на выработку соляной кислоты», - сказала собеседница НСН.
Ранее гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова заявила, что в день можно выпивать лишь 250 миллилитров энергетика, напоминает «Радиоточка НСН».
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