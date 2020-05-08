Названы способы защиты личного компьютера от кибератак при работе на «удаленке»
Вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов в эфире НСН перечислил способы защиты личного устройства и рабочего сервиса от мошеннических атак.
Большинство пользователей (68%), которые сегодня работают удалено, используют свой домашний компьютер и в личных, и в рабочих целях. Тем самым, они становятся потенциальными жертвами киберпреступников. Об этом предупредили эксперты «Лаборатории Касперского». Компания опросила более 6 тысяч человек из разных стран, работающих из дома из-за пандемии COVID-19.
Вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов в эфире НСН перечислил способы защиты личного устройства и рабочего сервиса от мошеннических атак.
«Во-первых, все современные операционные системы позволяют создавать отдельный аккаунт для работы и отдельный личный аккаунт. Вы можете на одном компьютере иметь сколько хотите пользователей, и каждый пользователь будет изолирован от остальных. Во-вторых, многие компании дают сотрудникам работать с домашнего компьютера, но на виртуальном рабочем столе. То есть в памяти создается область, которая полностью стимулирует удаленный рабочий стол на его рабочем компьютере. Это опять же изолированная среда, в нее нельзя попасть снаружи. Кроме того, есть терминальные сессии, то есть все тоже выполняете на сервисе в компании, а вы видите только браузер. Это первые гигиенические вещи, которые помогают разделить системы, рабочую область от домашней. Конечно, лучше пользоваться рабочими проверенными ресурсами, а любые развлекательные сайты – это приманка именно из-за массовости пользователей для мошенников, которые могут туда подсадить вирусы, перехватывать пароли клиентов, воровать данные. Соответственно, это правило гигиены номер два – с рабочей области делаете только рабочие задачи», – говорит эксперт.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН заявил, что самоизоляция резко изменила требования к смартфонам и гаджетам. В свою очередь, специалисты отмечают рост геймеров с начала пандемии коронавируса среди взрослых россиян.
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