Коронавирус убьет планшеты
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН заявил, что самоизоляция резко изменила требования к гаджетам.
51% россиян, которые в условиях самоизоляции работают дома, используют для этого ноутбук, 23% - стационарные компьютеры и столько же полностью перешли на смартфоны. Планшет оказался самым непопулярным инструментом для работы: его используют только 5%. Такие данные в ходе опроса россиян получили специалисты сайта Стопкоронавирус.рф.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что самоизоляция резко изменила требования к смартфонам.
«До сих пор они были в основном персональным гаджетом. Когда все стали работать удаленно, их стали использовать в корпоративных сетях и задачах. Смартфон теперь не только центр связи и развлечений, но и работы. Сейчас прорабатываются проблемы безопасности такого использования смартфонов. Безопасность – это главное», - подчеркнул он.
По мнению эксперта, время планшетов в качестве оперативного гаджета проходит.
«Они громоздкие. Их нужно переносить в сумке, в портфеле. А смартфон всегда с собой», - добавил Букштейн.
Ранее Леонтий Букштейн поддержал обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI).
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