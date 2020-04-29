Коронавирус убьет планшеты

«До сих пор они были в основном персональным гаджетом. Когда все стали работать удаленно, их стали использовать в корпоративных сетях и задачах. Смартфон теперь не только центр связи и развлечений, но и работы. Сейчас прорабатываются проблемы безопасности такого использования смартфонов. Безопасность – это главное», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, время планшетов в качестве оперативного гаджета проходит.

«Они громоздкие. Их нужно переносить в сумке, в портфеле. А смартфон всегда с собой», - добавил Букштейн.

Ранее Леонтий Букштейн поддержал обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI).

