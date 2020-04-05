Рост числа взрослых геймеров среди россиян объяснили коронавирусом

Он также предположил, что рост играющих в видеоигры в России - временное явление, которое изменится после окончания режима самоизоляции. Однако, стереотип о «невзрослых игрушках» может быть разрушен навсегда.

«Игры — это способ досуга, когда у людей время на досуг значительно уменьшится, то есть, люди начнут ездить на работу, а не сидеть дома, то количество играющих уменьшится. Но сейчас очень благоприятный период для погружения в игры людей, которое раньше ими не интересовались. Естественно будет увеличение аудитории компьютерных игр, но не в два раза. Люди, которые раньше были за пределами статистики, благодаря этому коронавирусу заинтересуются играми», — читает Александр Кузьменко.

Ранее клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что зависимость от компьютерных игр может развиться у ребенка из-за неправильных действий родителей.

«Если зависимость есть, то ее надо лечить психотерапией, причем лечить всю семью. Если ребенок туда окунулся, то это значит, что родители и семья создали для этого условия. Недостаток внимания, недостаток контроля, возможно, подчиненная позиция родителя по отношению к ребенку. Сейчас такое часто встречается, родители выполняют любое требование дитя, чтобы оно не плакало. В этом случае родители становятся обслуживающим персоналом для ребенка. Если это уже случилось, то все эти меры бесполезны. Это все профилактические меры. А вот по недопущению зависимости эти меры действенны. Но это меры для тех, у кого ребенку 3-4 года, и родитель понимает, что нужно работать над тем, чтобы ребенок не попал в зависимость», - отметил он.

