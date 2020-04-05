Рост числа взрослых геймеров среди россиян объяснили коронавирусом
Массовое увлечение взрослыми россиянами компьютерными видеоиграми во время самоизоляции способствуют тому, чтобы данный вид досуга вышел из разряда маргинальных развлечений.Такую точку зрения отстаивает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в интервью радио Sputnik.
Несмотря на стереотип, распространенный в России, о том, что «взрослые не должны играть в игрушки», выходные, введенные из-за коронавируса, доказывают обратное. Увлечение видеоиграми россиянами старших возрастов может сделать игры менее маргинальным видом досуга, уверен Александр Кузьменко.
«Вся эта ненормальная ситуация с коронавирусом вызвала рост цифр по числу играющих. Это лишний раз говорит о том, что игры стали массовым искусством. Воспринимать их с позиции предыдущего поколения и говорить, что эти игрушки воспитывают в наших детях злость, уже нельзя. Компьютерные игры — это одна из форм искусства. Игры есть злые и жестокие, но и фильмы тоже. Вы же не станете показывать фильмы Тарантино ребенку десяти лет? Как и кино, игры есть не только жестокие, но и детские, и даже образовательные», — напомнил эксперт.
Он также предположил, что рост играющих в видеоигры в России - временное явление, которое изменится после окончания режима самоизоляции. Однако, стереотип о «невзрослых игрушках» может быть разрушен навсегда.
«Игры — это способ досуга, когда у людей время на досуг значительно уменьшится, то есть, люди начнут ездить на работу, а не сидеть дома, то количество играющих уменьшится. Но сейчас очень благоприятный период для погружения в игры людей, которое раньше ими не интересовались. Естественно будет увеличение аудитории компьютерных игр, но не в два раза. Люди, которые раньше были за пределами статистики, благодаря этому коронавирусу заинтересуются играми», — читает Александр Кузьменко.
Ранее клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, что зависимость от компьютерных игр может развиться у ребенка из-за неправильных действий родителей.
«Если зависимость есть, то ее надо лечить психотерапией, причем лечить всю семью. Если ребенок туда окунулся, то это значит, что родители и семья создали для этого условия. Недостаток внимания, недостаток контроля, возможно, подчиненная позиция родителя по отношению к ребенку. Сейчас такое часто встречается, родители выполняют любое требование дитя, чтобы оно не плакало. В этом случае родители становятся обслуживающим персоналом для ребенка. Если это уже случилось, то все эти меры бесполезны. Это все профилактические меры. А вот по недопущению зависимости эти меры действенны. Но это меры для тех, у кого ребенку 3-4 года, и родитель понимает, что нужно работать над тем, чтобы ребенок не попал в зависимость», - отметил он.
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