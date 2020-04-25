Клименко: Пока не произойдет трагедии в Сети, США и Россия не договорятся о кибербезопасности

По словам главы МИД РФ, он прямо сказал об этом госсекретарю США Майку Помпео. Российская сторона предложила создать «механизм», который получит полномочия от президентов рассматривать любые вызывающие тревогу вопросы. Лавров рассчитывает, что это предложение рассмотрят «профессионалы, а не политиканы», передаёт «Интерфакс».

Какие «механизмы» страны могут предложить президентам для контроля за выборами в Интернет-пространстве, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН.

«Ничего особо нового в этом нет. Речь идет о взаимодействии между государствами. Мы (Россия – прим. НСН) пытаемся договориться с коллегами о создании виртуальной службы, которая есть в реальной жизни, такой как «Интерпол». В рамках этой структуры есть договоренность между правоохранительными органами, что мы признаем (общие нормы и правила – прим. НСН) и помогаем друг другу. Вот в интернете этого нет. Если идет DDoS-атака, какие-то иные злонамеренные действия, например, американцы считают, что мы вмешиваемся в их выборный процесс, на сегодняшний момент нет юридической основы, чтобы они нам сделали соответствующий запрос, а бы им ответили. Потому что совершенно не факт, что такие действия осуществляются с территории Российской Федерации, а Америка их видит таковыми.