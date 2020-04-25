Клименко: Пока не произойдет трагедии в Сети, США и Россия не договорятся о кибербезопасности
Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, когда Россия и США создадут систему контроля за выборами в киберпространстве.
По словам главы МИД РФ, он прямо сказал об этом госсекретарю США Майку Помпео. Российская сторона предложила создать «механизм», который получит полномочия от президентов рассматривать любые вызывающие тревогу вопросы. Лавров рассчитывает, что это предложение рассмотрят «профессионалы, а не политиканы», передаёт «Интерфакс».
Какие «механизмы» страны могут предложить президентам для контроля за выборами в Интернет-пространстве, рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН.
«Ничего особо нового в этом нет. Речь идет о взаимодействии между государствами. Мы (Россия – прим. НСН) пытаемся договориться с коллегами о создании виртуальной службы, которая есть в реальной жизни, такой как «Интерпол». В рамках этой структуры есть договоренность между правоохранительными органами, что мы признаем (общие нормы и правила – прим. НСН) и помогаем друг другу. Вот в интернете этого нет. Если идет DDoS-атака, какие-то иные злонамеренные действия, например, американцы считают, что мы вмешиваемся в их выборный процесс, на сегодняшний момент нет юридической основы, чтобы они нам сделали соответствующий запрос, а бы им ответили. Потому что совершенно не факт, что такие действия осуществляются с территории Российской Федерации, а Америка их видит таковыми.
На текущий момент взаимодействие в киберсреде есть между странами ЕврАзЭС, в ЕС, между Америкой и ее партнерами. Единого цифрового аналога, как «Интерпол» не существует, поэтому преступники прячутся за фасадами стран. Россия и Америка находятся в промежуточной позиции, когда можно кидаться обвинениями в бесконечность, но оперативных реальных действий осуществить невозможно. Поэтому нужно договариваться о протоколе взаимодействия», - заявил эксперт.
По мнению Германа Клименко, пока не будут достигнуты договоренности о взаимодействии в киберпространстве между США и Россией, говорить о реальных результатах противодействия преступности в интернете очень сложно. Он также считает, что ускорить выработку механизмов взаимодействия государств в этой сфере могут серьезные инциденты.
«На примере коронавируса мы видим, как вещи, которые не могли десятилетиями решиться: доставка лекарств, телемедицина - в один день вдруг стали разрешены, потому что ушла бюрократия. Грустно говорить, но пока не произойдет каких-нибудь трагических событий, связанных с интернетом, преступники будут спрятаны. Вряд ли до этого удастся достичь какого-нибудь серьезного прогресса», - отметил Клименко.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил НСН, что пока сложно оценить масштаб готовящейся атаки США на Россию, но подготовка к ее отражению ведется непрерывно.
«Сложно оценить реальность таких угроз, но могу сравнить кибервойну с обычной. Можно сколько угодно готовиться к ней, но на практике танки могут оказаться устаревшими. Но ответственные за информационную безопасность, конечно, работу ведут постоянно. Война в кибепространстве проходит незаметно для людей, но она оказывает влияние на их жизнь. И порой очень сложно отследить, откуда идет атака, нужно задействовать множество источников, чтобы понять, от кого исходит угроза. Важно взаимодействие множества структур, спецслужб и стран. И эта задача сейчас гораздо более актуальна», - считает эксперт.
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