Генерал Зорин: Обмен пленными РФ и Украины будет самым масштабным
Обмен пленными РФ и Украины состоится «в ближайшие две-три недели». Об этом «Вестям» заявил принимавший участие в переговорах в Абу-Даби первый замначальника управления информации Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин.
По его словам, это произойдёт «после согласования всех вопросов, связанных с процедурой».
Зорин отметил, что грядущий обмен будет самым масштабным за всё время проведения СВО.
«Конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому мы пока не подошли... В прошлом году... был в тысячу человек. От этого и будем танцевать», - заключил он.
Ранее американский переговорщик Джаред Кушнир заявил, что 12 ноября поедет в Москву чтобы обсудить вопрос обмена заключенными с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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