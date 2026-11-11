Генерал Зорин: Обмен пленными РФ и Украины будет самым масштабным

По его словам, это произойдёт «после согласования всех вопросов, связанных с процедурой».

Зорин отметил, что грядущий обмен будет самым масштабным за всё время проведения СВО.

«Конкретные цифры назывались разные, но к какому-то итоговому мы пока не подошли... В прошлом году... был в тысячу человек. От этого и будем танцевать», - заключил он.

Ранее американский переговорщик Джаред Кушнир заявил, что 12 ноября поедет в Москву чтобы обсудить вопрос обмена заключенными с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

