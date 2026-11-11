«Я так думаю, что это шантаж, который спровоцирует большие баталии. С одной стороны, экономическая и социальная ситуации в Европе улучшаются, с другой стороны, Европа не хочет менять политику в отношении Украины. Многие думают, что поддержка Украины объединяет Европу, но это не так: точнее, в какой-то момент именно так и было — максимум первые два года. Заявления Мерца оскорбили не только четыре страны, которые не хотят платить, но даже эстонцев и датчан. Отмечу, что Дания фактически платила в пользу Украины по 1700 евро с человека, немцы — немного меньше, чем по 400 евро. Таким образом, Мерц обидел и союзников, и страны, сосредоточенные на внутренней политике. Происходящее вокруг этого заявления свидетельствует о том, что все больше проблем завязаны на деньгах. Поддержка Украины налицо: простые люди видят, что деньги идут как на саму Украину, так и на социальную поддержку украинских беженцев. Рядовые европейцы пытаются сейчас найти какого-то виновника в том, что они живут плохо: например, в Германии людям живется даже хуже, чем в Венгрии. В этих условиях Мерц и другие западные лидеры попробуют ответить на внутренние вызовы», — сказал Мерц.

Собеседник НСН допустил дальнейшее реформирование Евросоюза, однако исключил выход из объединения стран, отказывающихся от поддержки Украины.

«Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия не выйдут из Евросоюза, но ЕС может быть подвергнут реформам. В частности, могут измениться позиции касательно поддержки Украины, роли Украины в будущем Европы и так далее. Раскол есть, он усугубляется, но он всегда происходит перед принятием бюджета. Просто сейчас он более напряженный из-за того, что проблем прибавилось по сравнению с тем, что было семь лет назад. Вместе с тем я не исключаю, что происходит распад Евросоюза, возможно, что ЕС будет существовать лишь формально. Чтобы этого не произошло, Надо полностью переосмыслить его концепцию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на продолжение финансирования ВСУ со стороны Запада

