Разрушительный шантаж: В Венгрии допустили раскол ЕС из-за помощи Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц умудрился обидеть своими претензиями даже те страны, которые потратились на помощь Украине сильнее, чем Германия, сказал НСН Габор Штир.
Угрозы канцлера ФРГ Фридрих Мерца заблокировать принятие семилетнего бюджета Евросоюза вполне могут привести к распаду ЕС либо к тому, что объединение будет существовать лишь формально. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.
В Евросоюзе назревает масштабный раскол, который может поставить под сомнение не только финансовую помощь Украине, но и всю бюджетную архитектуру сообщества на ближайшие семь лет. Мерц пригрозил заблокировать принятие бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если все страны-члены не возьмут на себя обязательство участвовать в финансировании Киева, сообщает издание Financial Times со ссылкой на письмо немецкого политика председателю Европейского совета Антониу Коште. Отмечается, что против финансирования Украины выступают Словакия, Венгрия, Чехия и Болгария. По словам Штира, Мерц умудрился оскорбить своим заявлением даже те страны, которые тратят на поддержку Украины гораздо больше, чем Германия.
«Я так думаю, что это шантаж, который спровоцирует большие баталии. С одной стороны, экономическая и социальная ситуации в Европе улучшаются, с другой стороны, Европа не хочет менять политику в отношении Украины. Многие думают, что поддержка Украины объединяет Европу, но это не так: точнее, в какой-то момент именно так и было — максимум первые два года. Заявления Мерца оскорбили не только четыре страны, которые не хотят платить, но даже эстонцев и датчан. Отмечу, что Дания фактически платила в пользу Украины по 1700 евро с человека, немцы — немного меньше, чем по 400 евро. Таким образом, Мерц обидел и союзников, и страны, сосредоточенные на внутренней политике. Происходящее вокруг этого заявления свидетельствует о том, что все больше проблем завязаны на деньгах. Поддержка Украины налицо: простые люди видят, что деньги идут как на саму Украину, так и на социальную поддержку украинских беженцев. Рядовые европейцы пытаются сейчас найти какого-то виновника в том, что они живут плохо: например, в Германии людям живется даже хуже, чем в Венгрии. В этих условиях Мерц и другие западные лидеры попробуют ответить на внутренние вызовы», — сказал Мерц.
Собеседник НСН допустил дальнейшее реформирование Евросоюза, однако исключил выход из объединения стран, отказывающихся от поддержки Украины.
«Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия не выйдут из Евросоюза, но ЕС может быть подвергнут реформам. В частности, могут измениться позиции касательно поддержки Украины, роли Украины в будущем Европы и так далее. Раскол есть, он усугубляется, но он всегда происходит перед принятием бюджета. Просто сейчас он более напряженный из-за того, что проблем прибавилось по сравнению с тем, что было семь лет назад. Вместе с тем я не исключаю, что происходит распад Евросоюза, возможно, что ЕС будет существовать лишь формально. Чтобы этого не произошло, Надо полностью переосмыслить его концепцию», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на продолжение финансирования ВСУ со стороны Запада
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