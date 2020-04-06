Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Горелов также рассказал, что пока данные эффективности прививки от коронавируса не подтверждены, передает Ura.ru.

По словам специалиста, разработку вакцины от COVID-19 в настоящее время ведут около 20 компаний, в том числе российских. У ученых возникли трудности с испытанием препаратов на животных из-за того, что многие из них попросту невосприимчивы к этому коронавирусу, пишут «Известия». Горелов сообщил, что это отодвигает сроки создания вакцины.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН высказал мнение, что коронавирусом COVID-19 переболеет две трети населения планеты.

«Чтобы вывести вирус из популяции, подсчитали ученые, нужно более 200 недель. Это невозможно и нереально. Поэтому вирус останется в популяции. Увидите, когда все посчитают, смертность будет не более 1 процента. Этот показатель сравним с данными по смертности от гриппа. Единственное отличие – грипп человечество может контролировать с помощью противогриппозных препаратов. И здесь (в случае с COVID-19 – прим. НСН) мы тоже разработаем, будем его контролировать», - полагает Зверев.

Ранее в «Векторе» и Роспотребнадзоре рассказали о сроках испытания вакцины от COVID-19 на людях.







