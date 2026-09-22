ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 59,68%
Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 59,68%. Как сообщил член Центризбиркома (ЦИК) РФ Павел Андреев, это данные, полученные после обработки 99,89% протоколов.
Он уточнил, что всего в голосовании приняли участие 67 279 994 избирателя.
«Ещё не все протоколы дошли. Но результат очевиден. Наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», - заключил Андреев.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в российских регионах за время проведения избирательной кампании возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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