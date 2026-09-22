Российских мужчин предупредили об осенней волне импотенции
Осенью у мужчин наблюдается обострение проблем с потенцией. Об этом Life.ru рассказал врач-психотерапевт Станислав Цверков.
По его словам, это связано с наступлением холодов, на фоне чего формируются астенические состояния, которые провоцируют данные нарушения. Также в списке причин - дефицит солнца и наступающая осенняя депрессия.
«Идёт повышенная активация организма на вирусы и инфекции... Из-за эмоциональной нагрузки и множества внешних факторов организм перераспределяет приоритеты», - отметил эксперт.
Врач указал, что если проблема связана с физическим состоянием человека, то следует обратиться к специалисту.
Ранее сексолог Юлия Варра заявила «Радиоточке НСН», что увеличение числа россиян, спокойно относящихся к отсутствию секса, связано с постоянным «сидением в телефоне» и больше касается молодёжи.
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