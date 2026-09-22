Российских мужчин предупредили об осенней волне импотенции

По его словам, это связано с наступлением холодов, на фоне чего формируются астенические состояния, которые провоцируют данные нарушения. Также в списке причин - дефицит солнца и наступающая осенняя депрессия.

«Идёт повышенная активация организма на вирусы и инфекции... Из-за эмоциональной нагрузки и множества внешних факторов организм перераспределяет приоритеты», - отметил эксперт.

Врач указал, что если проблема связана с физическим состоянием человека, то следует обратиться к специалисту.

Ранее сексолог Юлия Варра заявила «Радиоточке НСН», что увеличение числа россиян, спокойно относящихся к отсутствию секса, связано с постоянным «сидением в телефоне» и больше касается молодёжи.