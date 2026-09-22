Россиянам рассказали о последствиях всего одной бессонной ночи

Она указала, что в первую очередь страдает мозг. Из-за недосыпа снижается внимание, ухудшается память и способность быстро обрабатывать информацию.

«Человеку становится сложнее выполнять задачи, требующие концентрации, а скорость реакции может снижаться», — уточнила врач.

Эксперт добавила, что недостаток сна также негативно влияет на эмоциональное состояние. Человек может стать более раздражительным, тревожным и эмоционально нестабильным. Кроме того, бессонная ночь может привести к усилению аппетита, в также временно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Ранее глава Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова заявила, что бессонница и поверхностный сон часто связаны с питанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».