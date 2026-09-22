Россиянам рассказали о последствиях всего одной бессонной ночи
Даже одна бессонная ночь способна негативно отразиться на самочувствии человека на следующий день. Об этом «Ленте.ру» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Александра Вишнякова.
Она указала, что в первую очередь страдает мозг. Из-за недосыпа снижается внимание, ухудшается память и способность быстро обрабатывать информацию.
«Человеку становится сложнее выполнять задачи, требующие концентрации, а скорость реакции может снижаться», — уточнила врач.
Эксперт добавила, что недостаток сна также негативно влияет на эмоциональное состояние. Человек может стать более раздражительным, тревожным и эмоционально нестабильным. Кроме того, бессонная ночь может привести к усилению аппетита, в также временно влиять на сердечно-сосудистую систему.
Ранее глава Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова заявила, что бессонница и поверхностный сон часто связаны с питанием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Больше достижений: Депутат Смолин поддержал новшества для поступления в вузы
- Число жертв пожара в ТЦ в Стерлитамаке выросло до четырех человек
- Рубио: Трамп обсудит с Зеленским прекращение ударов по энергообъектам
- Польза для покупателя? Зачем магазинам нужна реклама в торговых точках
- ЦИК: Явка на выборах в Госдуму составила 59,68%
- Россиянам рассказали о последствиях всего одной бессонной ночи
- Песков: Россия считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН
- В Париже на аукционе продали более 280 личных вещей Брижит Бардо
- Осталось только «Грэмми»: Российский гитарист выиграл престижную премию в США
- Рубио призвал Украину прекратить удары по связанным с США судам