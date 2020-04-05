Роспотребнадзор пересчитает имеющих иммунитет к COVID-19 россиян
Роспотребнадзор собирается выяснить количество получивших иммунитет к коронавирусу россиян. Для этого будет проведено специальное исследование, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства, главного санитарного врача РФ Анну Попову.
Руководитель Роспотребнадзора заявила, что уже на следующей неделе новая тест-система, которая определяет антитела к COVID-19, пройдет государственную регистрацию, сообщает Газета.ru.
Собрать и проанализировать данные, полученные благодаря российской тест-системе, о выработавших иммунитет к COVID-19, можно уже через 10 дней после начала тестирования.
Отмечается, что разработка создана в государственном научном центре «Вектор», специалисты которого к июню планируют начать испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».
«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.
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