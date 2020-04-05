Роспотребнадзор пересчитает имеющих иммунитет к COVID-19 россиян

Роспотребнадзор собирается выяснить количество получивших иммунитет к коронавирусу россиян. Для этого будет проведено специальное исследование, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства, главного санитарного врача РФ Анну Попову.

Руководитель Роспотребнадзора заявила, что уже на следующей неделе новая тест-система, которая определяет антитела к COVID-19, пройдет государственную регистрацию, сообщает Газета.ru.

Собрать и проанализировать данные, полученные благодаря российской тест-системе, о выработавших иммунитет к COVID-19, можно уже через 10 дней после начала тестирования.