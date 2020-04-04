В «Векторе» и Роспотребнадзоре рассказали о сроках испытания вакцины от COVID-19 на людях

Глава «Вектора» признался, что «рассчитывает» на проведение испытаний вакцины на людях в июне.

По мнению руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, эта стадия исследований будет непростой и едва ли станет короткой.

«Здесь могут быть разные варианты развития, но разных, в общем-то, всего два. Первый - это классический, и как правило, он неизбежен на определенных этапах. Это определение, в первую очередь, безвредности вакцины. То, что она эффективна, мы поняли, когда выбирали лучший прототип, и мы должны доказать, что она, кроме пользы, не принесет больше ничего, не принесет вреда. Это достаточно непростой и не короткий этап», - отметила Попова.

Также она рассказала о схеме испытания вакцины сразу на добровольцах, но отметила, что пока в России работают по классическому методу.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН заявил, что в ближайшем будущем произойдут единичные мутации COVID-19. При этом эксперт не исключил и появление иного вируса.

«Конечно, коронавирус изменится. Может проявиться и новый вирус. Надо сейчас это очень серьезно контролировать - популяции летучих мышей, следить за проявлением коронавируса в природе. 11 мутаций COVID-19 за это время – это не грипп, у которого на порядок-два больше мутаций за сезон. Он, конечно, потеряет свою вирулентность, увеличится количество людей с иммунитетом против COVID-19. Но он никуда не денется. Никакому вирусу невыгодно людей убивать», - заявил вирусолог.

