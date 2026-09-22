Песков: Россия считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН

Россия считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, в Москве считают, что следует в обязательном порядке расширить постоянное членство, так как появилось много государств и межгосударственных образований, которые «должны иметь свой голос».

Также представитель Кремля указал, что Россия привержена институту постоянного членства в Совете Безопасности ООН.

«Вместе с правом вето это очень важный элемент для всей структуры ООН. И мы сохраняем свою приверженность этому очень важному элементу», - заключил он.

Ранее Генассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совета Безопасности, отдав предпочтение Португалии и Австрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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