Песков: Россия считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН

По его словам, в Москве считают, что следует в обязательном порядке расширить постоянное членство, так как появилось много государств и межгосударственных образований, которые «должны иметь свой голос».

Также представитель Кремля указал, что Россия привержена институту постоянного членства в Совете Безопасности ООН.

«Вместе с правом вето это очень важный элемент для всей структуры ООН. И мы сохраняем свою приверженность этому очень важному элементу», - заключил он.

Ранее Генассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совета Безопасности, отдав предпочтение Португалии и Австрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

