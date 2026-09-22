В Париже на аукционе продали более 280 личных вещей Брижит Бардо
Аукционный дом Millon продал 285 личных и памятных вещей французской актрисы Брижит Бардо. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что с молотка ушли одежда и обувь, украшения и аксессуары, предметы интерьера, портреты и другие вещи. Самыми дорогими лотами стали золотой браслет и автопортрет Бардо, которые приобрели за €43 тысячи и €30 тысяч, соответственно.
Всего на аукционе в Париже было выручено почти €954 тысячи. Деньги поделят между Фондом Брижит Бардо по защите животных, а также сыном актрисы.
Ранее мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол «рукой Бога», продали на аукционе Heritage за $3,35 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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