В Париже на аукционе продали более 280 личных вещей Брижит Бардо

Уточняется, что с молотка ушли одежда и обувь, украшения и аксессуары, предметы интерьера, портреты и другие вещи. Самыми дорогими лотами стали золотой браслет и автопортрет Бардо, которые приобрели за €43 тысячи и €30 тысяч, соответственно.

Всего на аукционе в Париже было выручено почти €954 тысячи. Деньги поделят между Фондом Брижит Бардо по защите животных, а также сыном актрисы.

Ранее мяч, которым Диего Марадона забил свой знаменитый гол «рукой Бога», продали на аукционе Heritage за $3,35 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».