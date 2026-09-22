Пельмени стали самым популярным готовым блюдом у россиян

В ведомстве указали, что пельмени и вареники выбирают 44% россиян - как в готовом виде, так и в качестве полуфабрикатов. Второе место у стритфуда (37%). Замкнули ТОП десерты (29%), мясные блюда или салаты (по 21%), а также блюда азиатской кухни (18%).

Отмечается, что покупку готовых блюд россияне объясняют желанием сэкономить время и силы, необходимостью быстро перекусить или порадовать себя чем-то вкусным. При этом покупатели стараются следить за составом такой еды.

«Почти половина опрошенных назвали главным критерием при выборе состав и качество ингредиентов. Также значение имеют вкус, свежесть и срок годности», — говорится в сообщении.

В Роскачестве добавили, что цена стала определяющим фактором лишь для 6% участников исследования.

Ранее в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли рассказали, что россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, например, пельмени с соусом том-ям, пишут «Известия».