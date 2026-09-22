Пельмени стали самым популярным готовым блюдом у россиян
Статус самого популярного готового блюда среди россиян завоевали пельмени и вареники. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает NEWS.ru.
В ведомстве указали, что пельмени и вареники выбирают 44% россиян - как в готовом виде, так и в качестве полуфабрикатов. Второе место у стритфуда (37%). Замкнули ТОП десерты (29%), мясные блюда или салаты (по 21%), а также блюда азиатской кухни (18%).
Отмечается, что покупку готовых блюд россияне объясняют желанием сэкономить время и силы, необходимостью быстро перекусить или порадовать себя чем-то вкусным. При этом покупатели стараются следить за составом такой еды.
«Почти половина опрошенных назвали главным критерием при выборе состав и качество ингредиентов. Также значение имеют вкус, свежесть и срок годности», — говорится в сообщении.
В Роскачестве добавили, что цена стала определяющим фактором лишь для 6% участников исследования.
Ранее в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли рассказали, что россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, например, пельмени с соусом том-ям, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Осталось только «Грэмми»: Российский гитарист выиграл престижную премию в США
- Рубио призвал Украину прекратить удары по связанным с США судам
- Песков заявил, что санкции следует снять со всех граждан РФ
- Российских мужчин предупредили об осенней волне импотенции
- Пельмени стали самым популярным готовым блюдом у россиян
- Песков: Перемирие на Украине ничего не даст
- В России Мерцу пообещали уголовные дела и отставку
- Путин назвал распространение искусственного интеллекта серьезным вызовом
- Буцкая назвала виновных в том, что дети погружаются в нейросети
- Три человека погибли при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке