Академик назвал время, необходимое для «убийства» вируса
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире НСН спрогнозировал будущее после коронавируса.
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что новый коронавирус COVID-19 пришел к человечеству навсегда. Об этом ученый рассказал в эфире канала «Россия-1».
Вирусолог убежден, что COVID-19 интегрирован в организм людей «на много-много лет, может, даже навсегда», пишет Газета.ru.
По прогнозам ученого, коронавирус перенесет не менее 70 процентов жителей Земли.
Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН обосновал свои предположения о том, что новым коронавирусом COVID-19 переболеет 2/3 населения планеты.
«Я не понимаю тех, кто заявляет, что мы сейчас справимся с коронавирусом, погасим его. Куда он денется? Например, в Африке живет более 1 млрд человек. А вирус туда уже попал. Кто контролирует заболеваемость, смертность там? Чтобы вывести вирус из популяции, подсчитали ученые, нужно более 200 недель. Это невозможно и нереально. Поэтому вирус останется в популяции», - пояснил эксперт.
Он напомнил, что COVID-19 тяжело протекает у 15-20 процентов заболевших.
«Увидите, когда все посчитают, смертность будет не более 1 процента. Этот показатель сравним с данными по смертности от гриппа. Единственное отличие – грипп человечество может контролировать с помощью противогриппозных препаратов. И здесь (в случае с COVID-19 – прим. НСН) мы тоже разработаем, будем его контролировать», - убежден ученый.
Виталий Зверев объяснил быстрые темпы заражения новым коронавирусом отсутствием иммунитета на заболевание. И назвал срок, когда в России будет спад коронавируса.
«Почему такой страшной была «испанка» в начале ХХ века? В мире не было людей, которые бы переболели этой инфекцией, были защищены от нее. То, что происходит сейчас, не сравнимо с этой ситуацией. Да, коронавирус пойдет на спад, карантинные меры сыграют свою роль, больницы справятся с потоком больных. Скорее всего, уже летом будут единичные случаи регистрироваться», - заявил академик.
По словам академика, новый коронавирус изменится. Однако, Зверев полагает, что в ближайшем будущем произойдут его единичные мутации. При этом эксперт не исключил и появление иного вируса.
«Конечно, коронавирус изменится. Может проявиться и новый вирус. Надо сейчас это очень серьезно контролировать - популяции летучих мышей, следить за проявлением коронавируса в природе. 11 мутаций COVID-19 за это время – это не грипп, у которого на порядок-два больше мутаций за сезон. Он, конечно, потеряет свою вирулентность, увеличится количество людей с иммунитетом против COVID-19. Но он никуда не денется. Никакому вирусу невыгодно людей убивать», - заявил вирусолог.
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