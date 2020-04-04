Академик назвал время, необходимое для «убийства» вируса

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что новый коронавирус COVID-19 пришел к человечеству навсегда. Об этом ученый рассказал в эфире канала «Россия-1».

Вирусолог убежден, что COVID-19 интегрирован в организм людей «на много-много лет, может, даже навсегда», пишет Газета.ru.

По прогнозам ученого, коронавирус перенесет не менее 70 процентов жителей Земли.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН обосновал свои предположения о том, что новым коронавирусом COVID-19 переболеет 2/3 населения планеты.

«Я не понимаю тех, кто заявляет, что мы сейчас справимся с коронавирусом, погасим его. Куда он денется? Например, в Африке живет более 1 млрд человек. А вирус туда уже попал. Кто контролирует заболеваемость, смертность там? Чтобы вывести вирус из популяции, подсчитали ученые, нужно более 200 недель. Это невозможно и нереально. Поэтому вирус останется в популяции», - пояснил эксперт.

Он напомнил, что COVID-19 тяжело протекает у 15-20 процентов заболевших.

«Увидите, когда все посчитают, смертность будет не более 1 процента. Этот показатель сравним с данными по смертности от гриппа. Единственное отличие – грипп человечество может контролировать с помощью противогриппозных препаратов. И здесь (в случае с COVID-19 – прим. НСН) мы тоже разработаем, будем его контролировать», - убежден ученый.