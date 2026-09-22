Песков заявил, что санкции следует снять со всех граждан РФ

Комментируя публикации о договорённости стран Евросоюза исключить из «чёрного» списка российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, он указал, что ограничения следует снять «со всех российских бизнесменов».

«Как и со всех российских граждан», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что закон США об «адских санкциях» против РФ не может иметь позитивного влияния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».