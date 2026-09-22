Песков: Перемирие на Украине ничего не даст
Президент РФ Владимир Путин всегда говорил о том, что Россия выступает за прочный мир на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва всегда говорила о мире навсегда, а не перемирие, «которое, по сути, ничего не даст».
«В Киеве прекрасно знают... какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас... к устойчивому миру», - заключил представитель Кремля.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия не пойдёт на перемирие на Украине без устранения первопричин кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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