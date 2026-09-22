Он подчеркнул, что Москва всегда говорила о мире навсегда, а не перемирие, «которое, по сути, ничего не даст».

«В Киеве прекрасно знают... какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас... к устойчивому миру», - заключил представитель Кремля.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия не пойдёт на перемирие на Украине без устранения первопричин кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

