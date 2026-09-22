Рубио призвал Украину прекратить удары по связанным с США судам
США обеспокоены тем, что суда с американской нефтью подвергаются атакам со стороны Украины. Как пишет RT, об этом заявил глава Госдепартамента страны Марко Рубио.
Он не исключил, что атаки, вероятно, не были преднамеренными, однако всё же суда «становились мишенью со стороны Украины».
«И вот эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило», — подчеркнул Рубио.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить атаки по российским НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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