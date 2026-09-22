Рубио призвал Украину прекратить удары по связанным с США судам

США обеспокоены тем, что суда с американской нефтью подвергаются атакам со стороны Украины. Как пишет RT, об этом заявил глава Госдепартамента страны Марко Рубио.

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Он не исключил, что атаки, вероятно, не были преднамеренными, однако всё же суда «становились мишенью со стороны Украины».

«И вот эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило», — подчеркнул Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить атаки по российским НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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