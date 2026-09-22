Осталось только «Грэмми»: Российский гитарист выиграл престижную премию в США
Российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко рассказал НСН, что регулярно получает награды на американских музыкальных конкурсах.
Американцы признают заслуги российских артистов, хотя некоторые могут относиться негативно из-за политики, рассказал НСН гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко.
Российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко стал первым музыкантом из России, получившим премию «Josie Music Awards» в категории «Музыкант Года» (гитара). Это значимое достижение, учитывая, что на премию в этом году было выдвинуто более 101 000 претендентов со всего мира. Церемония награждения прошла 20 сентября 2026 года в легендарном зале Grand Ole Opry House в Нэшвилл, США. Мирошниченко поделился своими эмоциями.
«Это престижная премия, которая тесно связана с залом славы кантри-музыки, но она определяет лауреатов во всех популярных категориях. Награда существует уже много лет, а в этом году было рекордное число заявок. Я победил с третьего раза, а в прошлые два года был номинантом. В моей категории дошли до финала порядка 30 человек. А отношение к россиянам в США у всех очень индивидуальное — если человек смотрит CNN, то будет настроен негативно — знаю на личном опыте. А есть те, кто думает только о творчестве, и им неинтересно все остальное. Есть хоккеист Александр Овечкин, который по-прежнему будет забивать шайбы, а я приношу стабильно трофеи из-за океана. Я выиграл абсолютно все самые значимые музыкальные премии в США, ряд конкурсов в Европе и Британии, осталось только взять “Грэмми”. Однако там все очень сложно», — отметил он.
Ранее Мирошниченко раскрыл НСН, кто и зачем скупает культовые гитары.
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