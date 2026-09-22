Американцы признают заслуги российских артистов, хотя некоторые могут относиться негативно из-за политики, рассказал НСН гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко.



Российский гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко стал первым музыкантом из России, получившим премию «Josie Music Awards» в категории «Музыкант Года» (гитара). Это значимое достижение, учитывая, что на премию в этом году было выдвинуто более 101 000 претендентов со всего мира. Церемония награждения прошла 20 сентября 2026 года в легендарном зале Grand Ole Opry House в Нэшвилл, США. Мирошниченко поделился своими эмоциями.