«Навык выживания»: В России предложили ввести уроки по инвестированию в школах
Школьные уроки по финансовой грамотности могут быть по желанию, чтобы заинтересованные дети и родители могли получить важные навыки без ущерба для основной школьной программы, сказал НСН Евгений Ходченков.
Навыки инвестирования являются базовыми для выживания в мире денег, дети должны иметь представление, как управлять деньгами, чтобы не стать жертвами мошеннических схем, сказал в эфире НСН основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.
С каждым днем в России появляется все больше мошеннических схем, жертвами которых становятся как пенсионеры, так и молодые люди с высшим образованием. СМИ пестрят заголовками о новых уловках. В современных реалиях дети также остаются незащищенными от мошенников в Интернете. Все это происходит из-за недостаточной осведомленности и низкой финансовой грамотности населения. Ходченков призвал ввести в школах уроки финансовой грамотности и инвестирования.
«Современные школьники учат много всего, кроме самого важного — как управлять деньгами. И это при том, что к 18 годам они уже могут подписывать кредитные договоры, не имея ни малейшего понятия, во что ввязываются. Звучит как рецепт катастрофы. Говорят, что инвестиции — слишком сложная тема для детей, это как «высшая математика». На деле, мы учим их решать тригонометрические уравнения, но не учим, как составить семейный бюджет на месяц, отличить выгодный кредит от грабительского микрозайма или заполнить налоговую декларацию. На деле, финансы — это не ракетостроение, а базовые навыки выживания в мире денег», - сказал собеседник НСН.
По его словам, преподавать основы инвестирования в школах должны практикующие специалисты.
«Преподавать должны практики, которые не только зарабатывают, но и могут делиться опытом. Те, кто живет рынком, а не учебниками, лучше всего объяснят реальность. Сама учеба не должна быть скучной. Геймификация (настольных игр полно в этой теме), интерактивные занятия, практические кейсы — вот что вдохновит молодежь. Пусть школьники разрабатывают собственные инвестиционные стратегии и видят, как работают деньги. А еще — учить на реальных примерах, а не на условных цифрах», - отметил Ходченков.
Он отметил, что уроки инвестирования и финансовой грамотности можно сделать дополнительными.
«Уместно было бы преподавать инвестиции в рамках занятий по обществознанию. Однако с 1 сентября 2025 года обществознание исключат из программы 6–8 классов, а в 9 классе количество часов сократится с 136 до 34. Вряд ли Минпросвещения станет дальше урезать этот предмет. Оптимальным решением будет сделать уроки по финансовой грамотности и инвестированию дополнительными, по выбору. Это позволит заинтересованным школьникам и их родителям, осознающим важность финансового образования, получить эти знания без ущерба для основной программы», - заключил эксперт.
Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что занятия по кибербезопасности в школах и вузах можно было бы проводить перед каникулами, на которых школьники много сидят в интернете.
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