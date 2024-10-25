«Навык выживания»: В России предложили ввести уроки по инвестированию в школах

С каждым днем в России появляется все больше мошеннических схем, жертвами которых становятся как пенсионеры, так и молодые люди с высшим образованием. СМИ пестрят заголовками о новых уловках. В современных реалиях дети также остаются незащищенными от мошенников в Интернете. Все это происходит из-за недостаточной осведомленности и низкой финансовой грамотности населения. Ходченков призвал ввести в школах уроки финансовой грамотности и инвестирования.

«Современные школьники учат много всего, кроме самого важного — как управлять деньгами. И это при том, что к 18 годам они уже могут подписывать кредитные договоры, не имея ни малейшего понятия, во что ввязываются. Звучит как рецепт катастрофы. Говорят, что инвестиции — слишком сложная тема для детей, это как «высшая математика». На деле, мы учим их решать тригонометрические уравнения, но не учим, как составить семейный бюджет на месяц, отличить выгодный кредит от грабительского микрозайма или заполнить налоговую декларацию. На деле, финансы — это не ракетостроение, а базовые навыки выживания в мире денег», - сказал собеседник НСН.