Зайцы в «депрессии»: Охоту на беляка и русака призвали ограничить
Кирилл Горячев заявил НСН, что необходимо ограничить охоту на зайцев сегодня и отметил, что мониторинг их численности необъективный, а вот Вячеслав Рожнов заверил, что животным ничего не угрожает.
Популяция зайца-русака и зайца-беляка сейчас действительно находится в депрессии из-за сокращения их привычных мест обитания и растущей численности человека в этих зонах, а также из-за охоты. Об этом НСН рассказал вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.
Численность зайцев оказалась под угрозой в связи с тем, что в целом ряде регионов России все еще нет снега, пишет URA.RU со ссылкой на работников ряда лесных хозяйств и заповедников. Так, зверьки уже сменили шерстяной покров на белый и мгновенно стали легкой добычей для хищников и прекрасной целью для охотников. По оценкам специалистов, сейчас потери среди популяции зайцев выше среднего. Горячев подтвердил проблему.
«Специалисты говорят, что популяция и русака, и беляка находится в депрессии. По крайней мере коллеги, которые занимаются конкретно вопросами, связанными с восстановлением численности зайцев, с реабилитацией зайчат, докладывали на конференциях, что сейчас достаточно проблематично и с плотностью, и с численностью популяции именно в связи с сокращением приемлемых мест обитания и антропогенной нагрузкой на традиционные места обитания. В том числе и из-за охоты. Поэтому здесь, конечно, угроза есть», - рассказал он.
Ученые РАН выяснили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки
При этом Горячев выступил за введение ограничений на охоту этого животного и добавил, что сегодня мониторинг популяции зверя нельзя считать объективным.
«Мое мнение, что да, следовало бы в такой ситуации ввести ограничения охоты на зайца. В принципе, в охотничьих хозяйствах, особенно если мы говорим о закрепленных охотничьих угодьях, должны эти вопросы самостоятельно регулироваться. Но, возможно, здесь требуются именно административные решения на уровне регионов, на уровне корректировки сроков охоты. К тому же, к сожалению, мониторинг у нас сейчас выстроен не лучшим образом. Часто за него, то есть за учет и численность, отвечают все те же охотохозяйства. Так что этот мониторинг нельзя назвать независимым», - подытожил он.
Однако, в свою очередь, ученый териолог, академик РАН по млекопитающим Вячеслав Рожнов заявил, что это естественный природный процесс и численности зайцев ничего не угрожает.
«Это естественный процесс, и все встанет на свои места. Не переживайте. С популяцией еще ничего не случилось. Это обычное явление», - кратко резюмировал он для НСН.
Ранее заслуженный эколог РФ Андрей Пешков заявил НСН, что смерть тюленей на Каспии – результат антропогенного воздействия вместе с природными факторами, которые периодически возникают.
