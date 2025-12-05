Популяция зайца-русака и зайца-беляка сейчас действительно находится в депрессии из-за сокращения их привычных мест обитания и растущей численности человека в этих зонах, а также из-за охоты. Об этом НСН рассказал вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.

Численность зайцев оказалась под угрозой в связи с тем, что в целом ряде регионов России все еще нет снега, пишет URA.RU со ссылкой на работников ряда лесных хозяйств и заповедников. Так, зверьки уже сменили шерстяной покров на белый и мгновенно стали легкой добычей для хищников и прекрасной целью для охотников. По оценкам специалистов, сейчас потери среди популяции зайцев выше среднего. Горячев подтвердил проблему.

«Специалисты говорят, что популяция и русака, и беляка находится в депрессии. По крайней мере коллеги, которые занимаются конкретно вопросами, связанными с восстановлением численности зайцев, с реабилитацией зайчат, докладывали на конференциях, что сейчас достаточно проблематично и с плотностью, и с численностью популяции именно в связи с сокращением приемлемых мест обитания и антропогенной нагрузкой на традиционные места обитания. В том числе и из-за охоты. Поэтому здесь, конечно, угроза есть», - рассказал он.