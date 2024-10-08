«Во всех форматах»: Уроки по кибербезопасности предложили проводить перед каникулами

Занятия по кибербезопасности в школах и вузах можно было бы проводить перед каникулами, на которых школьники много сидят в интернете, заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин совместно с Минпросвещения и Минобразования работает над введением в учебный процесс вузов и школ занятий по кибербезопасности. В пресс-службе Минфина пояснили, что такая необходимость возникла из-за развития онлайн-операций в финансовой сфере, что наряду с плюсами для потребителей привело и к росту мошеннических действий с использованием цифровых технологий. В связи с этим особое внимание уделяется работе по просвещению в сфере кибербезопасности. Седов отметил, что такие занятия нужно тщательно проработать.