«Во всех форматах»: Уроки по кибербезопасности предложили проводить перед каникулами
Все форматы пригодны для того, чтобы говорить о кибербезопасности – и информатика, и ОБЖ, и классные часы, и даже «Разговоры о важном», отметил в эфире НСН Олег Седов.
Занятия по кибербезопасности в школах и вузах можно было бы проводить перед каникулами, на которых школьники много сидят в интернете, заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что Минфин совместно с Минпросвещения и Минобразования работает над введением в учебный процесс вузов и школ занятий по кибербезопасности. В пресс-службе Минфина пояснили, что такая необходимость возникла из-за развития онлайн-операций в финансовой сфере, что наряду с плюсами для потребителей привело и к росту мошеннических действий с использованием цифровых технологий. В связи с этим особое внимание уделяется работе по просвещению в сфере кибербезопасности. Седов отметил, что такие занятия нужно тщательно проработать.
«Необходимость кибергигиены в школах не стоит подвергать сомнениям. Любая версия современных кибернавыков в безопасности лучше, чем из отсутствие! Однако, хотелось бы видеть это не какой-то формальностью, а эффективным обновлением знаний. У нас в школах раньше накануне каникул приходили представители ГАИ и напоминали школьникам, что в каникулы нужно особенно аккуратно переходить улицы. И вот сейчас нечто подобное можно повторить с кибербезопасностью. Потому что точно в каникулы у детей больше времени для активностей в интернете. А это новые игрушки, новые друзья и не всегда достойные. Поэтому в целом идея кибергигиены действительно разумная», - сказал Седов.
При этом он отметил, что учителям предстоит найти новые подходы к образованию при разговорах с учениками о кибербезопасности.
«Дело в том, что существует два типа людей. Условно говоря, есть цифровые, а есть оцифрованные. Оцифрованные – это те, кто помнит ламповый мир. А цифровые – это те, кто родились с гаджетами в руках. И очень бывает странно, когда оцифрованные начинают учить цифровых, как им жить в цифровом мире. Не стоит забывать, что технологии не совершают преступлений. Все преступления совершают люди, которые используют те или иные технологии. Эта особенность требует абсолютно нового подхода к образованию. У каждого поколения свои достоинства . Поэтому цифровые технологии и интернет, я бы рассматривал, как средства общения разных поколений», - указал собеседник НСН.
Седов подчеркнул, что все форматы пригодны для того, чтобы говорить о кибербезопасности – и информатика, и ОБЖ, и классные часы, и даже «Разговоры о важном».
«На мой взгляд все форматы пригодны для того, чтобы говорить о кибербезопасности. И информатика, и даже ОБЖ, и классные часы, и даже уроки о главном. Они все для этого годятся, если грамотно заострить внимание на том, что важно взрослым и детям», - добавил он.
Ранее замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов сообщил, что в период с 2022 года по август 2024-го в России было совершено порядка 1,5 млн IT-преступлений. По его данным, за последние три года кибермошенники похитили у россиян и вывели за пределы страны более 350 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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